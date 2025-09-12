Αταμάν: «Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι»

Η ανώτερη Τουρκία δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Εθνική και επικράτησε με 68-94, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (14/9, 21:00).

O Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που παραχώρησε αμέσως μετά ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους του στην Ελλάδα, όμως δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του για το κατόρθωμα της ομάδας του.

«Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα. Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ».

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Αταμάν τόνισε: «Αρχίσαμε πολύ επιθετικά, με φοβερή άμυνα, πήραμε αυτοπεποίθηση και ελέγξαμε το παιχνίδι. Ήταν το πλάνο μας να σταματήσουμε το πικ εν ρολ των γκαρντ και όταν παίρνει την μπάλα ο Γιάννης να παίζουμε άμυνα με 2-3 παίκτες. Οι παίκτες μου πίστεψαν στο πλάνο και έβαλαν τεράστια προσπάθεια. Ήταν από τις καλύτερες άμυνες που είδα ποτέ σε τέτοια διοργάνωση, γιατί η Ελλάδα έχει σπουδαία ομάδα και εξαιρετικό ρόστερ, αλλά δεν τους αφήσαμε να λειτουργήσει καλά η επίθεσή τους. Επιθετικά, χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τον πάουερ φόργουορντ μας, τον Οσμάνι, γιατί ο Γιάννης μένει μέσα στη ρακέτα. Ο Οσμάνι έβαλε το πρώτο σουτ, απέκτησε αυτοπεποίθηση και έβαλε και τα επόμενα. Όλοι έπαιξαν εξαιρετική άμυνα στον Σλούκα και πήραμε μια σπουδαία νίκη. Δεν είναι όμως αρκετή για μας, θέλουμε τον τίτλο».

«Νικήσαμε μια σπουδαία ομάδα. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικό ρόστερ. Τώρα το μόνο πλάνο μου είναι να πάω για ύπνο, να ξεκουραστώ και αύριο να προετοιμαστούμε για τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι φανταστική ομάδα, αλλά παίξαμε πολύ καλά».

«Για τον Αντετοκούνμπο παίξαμε επιθετική άμυνα. Τον δυσκολέψαμε στην ντρίμπλα και παίξαμε παγίδες. Ο Οσμάνι έπαιξε δυναμικά στο να μην πάρει την μπάλα. Ο Γιάννης δεν βρήκε χώρους, γιατί δεν είναι σαν το ΝΒΑ, αν είσαι καλά προετοιμασμένος μπορείς να τον σταματήσεις. Δεν ξέρω αν ομάδες του ΝΒΑ έρθουν να πάρουν τον Οσμάνι γιατί σταμάτησε τον Αντετοκούνμπο».

«Ο Σενγκούν δεν ήταν σε καλή μέρα στο ξεκίνημα, έχασε πολλά δικά του σουτ. Όμως πάντα, κι όταν δεν σκοράρει, μπορεί να δημιουργήσει. Του αρέσει να πασάρει, ίσως είναι ο καλύτερος στις πάσες στο ΝΒΑ, από τους ψηλούς. Πάντα έβρισκε σήμερα τον ελεύθερο παίκτη».