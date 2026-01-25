Άταμαν: «Ξεκινούν προπονήσεις Όσμαν, Μήτογλου, περίπλοκη η κατάσταση του Ναν»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου στο «Telekom Center Athens» με 92-81 και ο Εργκίν Άταμαν απάντησε σε σχετική ερώτηση για τους τραυματίες και τις απουσίες της ομάδας του ενόψει του αγώνα με την Βιλερμπάν στη Λιόν.

Συγκεκριμένα είπε ότι «ο Όσμαν και ο Μήτογλου θα ξεκινήσουν να προπονούνται μέσα στην εβδομάδα. Η κατάσταση του Ναν είναι πιο περίπλοκη. Έχει κάποιες ενοχλήσεις αλλά οι γιατροί λένε ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr