Αθανασίου: «Ο Παναθηναϊκός πατάει... γκάζι για τους επόμενους»

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ανέλυσε στους Galacticos by Interwetten τι να περιμένει ο κόσμος σε μεταγραφικό επίπεδο. Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε και για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ ως προς το σκέλος των εισιτηρίων για τους φίλους του ελληνικού συλλόγου.
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