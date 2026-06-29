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Αθανασίου: «Ο Παναθηναϊκός πατάει... γκάζι για τους επόμενους»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten για μεταγραφικά του Παναθηναϊκού και άλλα θέματα.

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Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ανέλυσε στους Galacticos by Interwetten τι να περιμένει ο κόσμος σε μεταγραφικό επίπεδο. Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε και για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ ως προς το σκέλος των εισιτηρίων για τους φίλους του ελληνικού συλλόγου.

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