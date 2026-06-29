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Νέα αναφορά από την Τουρκία για Όσμαν: «Έχει προτάσεις από τρεις ομάδες της EuroLeague»

Νέα αναφορά από την Τουρκία για τον Τσέντι Όσμαν, που αναφέρει ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έχει προτάσεις από τρεις ομάδες της EuroLeague.

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Παναθηναϊκός - Όσμαν
Ο Όσμαν σε ματς Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός | Eurokinissi
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Το όνομα του Τσέντι Όσμαν τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σε Ελλάδα και Τουρκία.

Από τον Παναθηναϊκό έχει διαψευσθεί το δημοσίευμα της χώρας του που τον ήθελε να αποχωρεί από τους «πράσινους», με τον Δημήτρη Κοντό να ξεκαθαρίζει: «Για τον Όσμαν είναι λογικό να ενδιαφέρονται τούρκικες ομάδες.

Πώς όμως θα φύγει; Έχει συμβόλαιο, διαψεύδουμε το δημοσίευμα στην Τουρκία».

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