Αθανασίου στο Galacticos by Interwetten: «Η άστοχη δήλωση Κόντη και το πέρασμα από Ηράκλειο»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς μετά την «γκέλα» με την ΑΕΛ Novibet επικράτησε του ΟΦΗ στο Ηράκλειο με 2-0.

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για το «διπλό» της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ από το Παγκρήτιο Στάδιο και όχι μόνο.

