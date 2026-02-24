Μενού

Αθανασίου στο Galacticos by Interwetten: «Η άστοχη δήλωση Κόντη και το πέρασμα από Ηράκλειο»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για το «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο, τον Ανδρέα Τεττέη και την «άστοχη δήλωση του Χρήστου Κόντη».

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς μετά την «γκέλα» με την ΑΕΛ Novibet επικράτησε του ΟΦΗ στο Ηράκλειο με 2-0.

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για το «διπλό» της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ από το Παγκρήτιο Στάδιο και όχι μόνο.

