Συγκλονιστικό βίντεο: Ποδοσφαιριστής κάνει ΚΑΡΠΑ σε γλάρο που χτυπήθηκε από μπάλα

Ένας ποδοσφαιριστής στην Κωνσταντινούπολη έκανε ΚΑΡΠΑ σε γλάρο που χτυπήθηκε από τη μπάλα και τόν έσωσε.

ποδοσφαιριστής γλάρος
Ποδοσφαιριστής κάνει ΚΑΡΠΑ σε γλάρο | Mega / Glomex
Ένα συγκλονιστικό πλάνο έρχεται από ποδοσφαιρικό αγώνα ερασιτεχνικής κατηγορίας στην Κωνσταντινούπολη, όπου ένας ποδοσφαιριστής έσωσε έναν γλάρο με ΚΑΡΠΑ.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια μία φάσης της αναμέτρησης, όταν ο τερματοφύλακας της μίας ομάδας έδιωξε την μπάλα, η οποία ωστόσο πέτυχε το άτυχο πουλί και το έριξε στο έδαφος.

Τότε ένας ποδοσφαιριστής πλησίασε γρήγορα τον γλάρο και ξεκίνησε να κάνει ΚΑΡΠΑ σώζωντας τελικά το συμπαθές πτηνό, όπως αναφέρει η εκπομπή «Live News» του Mega.

