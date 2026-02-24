Στο νοσοκομείο από ταραμοσαλάτα η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη

Το αγαπημένο ορεκτικό των τραπεζιών της Καθαράς Δευτέρας, η ταραμοσαλάτα έστειλε στο νοσοκομείο τη Βίκυ Παγιατάκη. Η αστρολόγος έκανε το «λάθος» θα δοκιμάσει να φάει μετά από χρόνια και αποδείχτηκε ότι είναι πια αλλεργική στην ταραμοσαλάτα.

Για καλή της τύχη δεν φάνηκε να είναι σοβαρή η κατάστασή της, αφού το πρωί της Τρίτης (24/2) βρέθηκε ξανά στο πόστο της στο Buongiorno να αφηγείται την περιπέτειά της στη Φαίη Σκορδά.

«Πέρασα καλά και κακά. Ήταν σύνθετο. Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό. Έτσι το ανακαλύπτεις. Μπορεί μία περίοδο να μην σε ενοχλεί και μετά να σε ενοχλεί.

Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω… εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι είμαι ακόμα πολύ νέα, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Από κάτι θα πάμε όλοι», αποκάλυψε η Βίκυ Παγιατάκη.