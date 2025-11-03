Αθηναϊκός: Κάλεσμα στον κόσμο για το μεγάλο παιχνίδι με την Μπεσίκτας

Η ομάδα του Βύρωνα ετοιμάζεται για το πιο κρίσιμο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του EuroCup Γυναικών και ζητά τη στήριξη των φιλάθλων της για να κάνει το αποφασιστικό βήμα πρόκρισης.

Η 4η αγωνιστική του EuroCup Γυναικών φέρνει τον Αθηναϊκό Qualco αντιμέτωπο με την τουρκική Μπεσίκτας, σε μια αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα «τελικού».

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου μετράει ήδη ρεκόρ 3-1 και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, ενώ η Μπεσίκτας ακολουθεί με 2-2.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, μια νέα νίκη θα δώσει στον Αθηναϊκό το προβάδισμα για την πρωτιά στον όμιλο και θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 19:30, στο κλειστό «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα.

Το κάλεσμα του Αθηναϊκού

«Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 19.30 τα κορίτσια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού, σηκώνουν στους ώμους τους την Ελλάδα, το Ελληνικό μπάσκετ.

Απέναντι στην Τουρκική Μπεσίκτας, ο Αθηναΐκός Qualco χρειάζεται ΜΟΝΟ νίκη για να τεθεί επικεφαλής του ομίλου και να προκριθεί στις 32 καλύτερες ομάδες του EuroCup. Και τα κορίτσια χρειάζονται όλες και όλους εμάς στο πλευρό τους.

Όλοι λοιπόν την Τετάρτη στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ της Εργάνης στο Βύρωνα. Μαζί με τους φίλους, τις οικογένειες μας, μαζί με όλες και όλους οσοι αγαπούν το Βύρωνα, το γυναικείο ελληνικό μπάσκετ, τον γυναικείο αθλητισμό και θέλουμε να καμαρώσουμε την ιστορική μας ομάδα να προχωράει ψηλά.

Την Ελλάδα μας να προχωράει μπροστά!

Να ξαναγράψουμε ιστορία! Όλοι κοντά στα κορίτσια μας! Ραντεβού την Τετάρτη στην Εργάνη!».