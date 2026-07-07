Άθλια ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Μπαπέ από κάποια Παραγουανή πολιτικό

Ο επιθετικός της Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ, απάντησε όπως άρμοζε σε... κάποια Παραγουανή γερουσιαστή, χαρακτηρίζοντάς την «αξιοθρήνητη γυναίκα», μετά από τη χυδαία ρατσιστική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του, στον απόηχο του αποκλεισμού της Παραγουάης από το Μουντιάλ 2026.
Το πέναλτι του Μπαπέ έκρινε την αναμέτρηση, σε ένα σκληρό και επεισοδιακό παιχνίδι, με τη Γαλλία να επικρατεί 1-0 στη Φιλαδέλφεια το Σάββατο και να προκρίνεται στα προημιτελικά.
Η γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια ανάρτησε στο X ένα μακροσκελές, γεμάτο ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς μήνυμα, στο οποίο αποκαλούσε τον Μπαπέ «αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάζεται ως Γάλλος», καθώς και «βίαιο άνθρωπο που δεν έχει μάθει να γράφει». Πρόσθεσε επίσης ότι οι παίκτες της Παραγουάης «θα έπρεπε να τον είχαν χαστουκίσει μετά τον αγώνα».
Ο αρχηγός της Γαλλίας απάντησε με σκληρή δήλωση, υπερασπιζόμενος όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και τους παίκτες της Παραγουάης.
«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια του αξιώματός σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που έχει γεμίσει με ιδρώτα, πάθος και τιμή όλη τη διοργάνωση», έγραψε.
«Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, ολόκληρος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια των παικτών σας σε αυτό το Μουντιάλ, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που προσβάλλει τη χώρα της», πρόσθεσε.
«Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν κι αυτή να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο».
Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) κλιμάκωσε την υπόθεση, ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια «απολύτως αποτρόπαια και απαράδεκτα».
«Τα σχόλια αυτά είναι ποινικά κολάσιμα και καταδικαστέα. Πρέπει να διωχθούν τόσο εδώ όσο και αλλού. Η FFF καταθέτει το θέμα στην εισαγγελία με σκοπό την άσκηση δίωξης», ανέφερε.
«Τα σχόλια αυτά ντροπιάζουν όσους τα εκφράζουν και όσους τα διαδίδουν. Οι παίκτες της εθνικής Γαλλίας εκπροσωπούν τη χώρα· προσβάλλεται το ίδιο το έθνος μας».
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