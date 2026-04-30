Ατλέτικο – Άρσεναλ 1-1: Ανοιχτοί λογαριασμοί για την πρόκριση στον τελικό

Ατλέτικο και Άρσεναλ έμειναν ισόπαλες στα... πέναλντι και πλέον η πρόκριση στον τελικό του Champions League θα κριθεί στο Λονδίνο.

Στο 1-1 έμειναν Ατλέτικο και Άρσεναλ | AP Photo
Στα πέναλτι κρίθηκε ο πρώτος αγώνας των ημιτελικών του Champions League μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Άρσεναλ.

Όχι στη σχετική διαδικασία, αφού υπάρχει και ρεβάνς, αλλά σε... ροή 90λεπτού αφού το ματς ολοκληρώθηκε 1-1 με εύστοχες εκτελέσεις από τη «βούλα», στο «Μετροπολιτάνο» της ισπανικής πρωτεύουσας.

Σε ένα πολύ κλειστό ματς στο πρώτο ημίχρονο, ο Γκιόκερες ανατράπηκε από τον στην περιοχή της «Αθλέτι» από τον Χάντσκο. Πέναλτι με τον ίδιο τον Σουηδό να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ανοίγει το σκορ σε κομβικό σημείο (44΄). 

Στο δεύτερο 45λεπτο οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να αλλάξουν τα δεδομένα. Ισοφάρισαν στο 56΄ με πέναλτι (χέρι του Γουάιτ) με τον Άλβαρες, είχαν δοκάρι στο 63΄ με τον Γκριζμάν, ενώ στο 73΄ ο Ράγια «έβγαλε» κλασικό τετ-α-τετ με τον Λούκμαν.

Έτσι, την άλλη Τρίτη (5/5) η πρόκριση στον τελικό της Βουδαπέστης θα κριθεί στο «Έμιρεϊτς».

