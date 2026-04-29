Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, μετά από ένα νέο περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για την τρίτη περίπτωση μέσα σε ένα μήνα όπου καταγγέλλεται εξάντληση γιατρού, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών.

Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιας νεαρής ειδικευόμενης παιδιάτρου. Η γιατρός, σε κατάσταση εμφανώς προχωρημένης κόπωσης, περιέγραψε μια πραγματικότητα που σοκάρει, πέντε ημέρες αδιάλειπτης εργασίας μακριά από τη βάση της. Στο βίντεο που δημοσίευσε, ενώ η εφημερία της βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είναι Σάββατο, εφημερεύω από την Τρίτη. Δεν ξέρω πού αλλού συμβαίνει αυτό». Η ίδια υποστήριξε πως η πίεση του χρόνου και ο όγκος των καθηκόντων ήταν τέτοιος που δεν της επέτρεπε ούτε τις στοιχειώδεις παύσεις για φαγητό ή ύπνο, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης από χρήστες του διαδικτύου.

Η δημοσιότητα που πήρε το θέμα ανάγκασε τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να πάρει θέση. Σε πρώτο χρόνο, ο Υπουργός εμφανίστηκε διαλλακτικός, ζητώντας πληροφορίες για την ταυτότητα της γιατρού προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα:

«Εδώ και αρκετές ημέρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτό το βίντεο. Μου το έχουν στείλει πολλοί, αλλά δεν έχω τα στοιχεία επικοινωνίας με την συμπαθή αυτή ειδικευόμενη, ούτε σε ποιο νοσοκομείο είναι ώστε να μπορέσω να παρέμβω να δω εάν χρειάζεται κάτι. Εάν θέλει ας επικοινωνήσει αυτή μαζί μου ή εάν γνωρίζετε κάτι μπορείτε να μου το στείλετε για την εντοπίσω και να εξακριβώσω τι της συμβαίνει για να την βοηθήσουμε».

Εδώ και αρκετές ημέρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτό το βίντεο.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 29, 2026

Ωστόσο, η στάση του Υπουργού άλλαξε άρδην λίγες ώρες αργότερα. Αφού ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της γιατρού και η τοποθεσία της (Νοσοκομείο Σάμου), ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση, κατηγορώντας την για επικοινωνιακά τεχνάσματα και παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για την υπηρεσία της:

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 29, 2026

«Ως προς το βίντεο με την ειδικευόμενη ιατρό που προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στα social media. Πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μήν μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμμία υπερεργασία της και καμμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ.»

Το περιστατικό έληξε με την απόσυρση της αρχικής ανάρτησης από τη γιατρό, όμως η συζήτηση για το κατά πόσο οι μετακινήσεις προσωπικού και οι πολυήμερες εφημερίες αποτελούν λύση στις ελλείψεις του ΕΣΥ παραμένει ανοιχτή και έντονη.