Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας (Copa del Rey) στην Ανδαλουσία και στο «Καρτούχα». Η αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ αρχίζει στις 22:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά από την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Champions League είναι έτοιμη να κατακτήσει το Κύπελλο Ισπανίας, για 11η φορά, και για πρώτη μετά τη σεζόν 2012/13.

Από την άλλη Ρεάλ Σοσιεδάδ, είναι η έβδομη στη La Liga και κυνηγάει την ευρωπαϊκή έξοδο με αξιώσεις, έξοδο που μπορεί να πάρει αν κάνει την υπέρβαση και κατακτήσει το δεύτερο Κύπελλο στην τρέχουσα δεκαετία.



