Τραγωδία χωρίς τέλος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: 8 νεκροί σε 60 μέρες – Κατεπείγουσα έρευνα

Σε υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί εξελίσσονται οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, με τον μακάβριο απολογισμό των θανάτων να προκαλεί σοκ.

Ένας 70χρονος κρατούμενος άφησε την τελευταία του πνοή στο σωφρονιστικό κατάστημα, αποτελώντας τον όγδοο νεκρό μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες.

Σύμφωνα με το temponews24.gr, το γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της φρίκης είναι η τρομακτική συχνότητα των απωλειών, καθώς ο ηλικιωμένος άνδρας πέθανε μόλις 48 ώρες μετά από άλλον συγκρατούμενό του, ο οποίος κατέληξε το βράδυ της Δευτέρας.

Η Εισαγγελία Εφέτων Πάτρας έχει ήδη διατάξει κατεπείγουσα έρευνα. Αν και οι θάνατοι αποδίδονται επισήμως σε παθολογικά αίτια, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δείχνουν ως μοιραίο ένοχο τον ακραίο υπερπληθυσμό.

Σε μια φυλακή με χωρητικότητα 340-370 θέσεων, σήμερα στοιβάζονται βίαια περίπου 700 άνθρωποι. Οι μισοί από αυτούς είναι βαριά ασθενείς ή αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για ανθρωπιστική κρίση και ζητούν άμεση αποσυμφόρηση, προειδοποιώντας ότι η λίστα του θανάτου θα μεγαλώσει κι άλλο.