«Ήταν λάθος, δεν θα ξανασυμβεί»: Όσα δήλωσε η Έλενα Τοπαλίδου μετά τη σύλληψή της

Μετά τη σύλληψή της το βράδυ της Πέμπτης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια, Έλενα Τοπαλίδου προχώρησε σε δηλώσεις το πρωί της Παρασκευής, 5 Ιουνίου 2026, μέσω της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται πως η ηθοποιός συνελήφθη στην οδό Πατησίων, καθώς σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, οι μετρήσεις έδειξαν 0,7mg/l, ξεπερνώντας το επιτρεπόμενο όριο των 0,25 mg/l, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Σχετικά με το περιστατικό, η ίδια δήλωσε:

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες.

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Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις.

Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμα μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου».