Ατρόμητος - ΑΕΚ LIVE από το Περιστέρι για το πρωτάθλημα

Δύσκολη έξοδος στο Περιστέρι για την ΑΕΚ που θέλει τη νίκη απέναντι στον Ατρόμητο ώστε να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας. Ατρόμητος - ΑΕΚ LIVE στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2.

Δέκα διαδοχικές νίκες έχει η ΑΕΚ απέναντι στον Ατρόμητο σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις και μάλιστα στα έξι από αυτές χωρίς να δεχθεί ούτε τέρμα. Αυτό το σερί έχει ξεκινήσει έπειτα από τη νίκη της ομάδας του Περιστερίου στις 4 Οκτωβρίου 2020 με 1-0 χάρη στο γκολ του Γούτα στο 24ο λεπτό.

Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις της στο Περιστέρι και μάλιστα χωρίς να δεχθεί τέρμα, αφού το τελευταίο είναι αυτό του Γούτα στις 4 Οκτωβρίου 2020. Aυτό είναι το μόνο τέρμα που έχει σημειωθεί από την ομάδα του Περιστερίου στα τελευταία οκτώ τους παιχνίδια με γηπεδούχο τον Ατρόμητο, αφού η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στα επτά χωρίς να δεχθεί τέρμα. Οι πέντε από τις επτά νίκες της είναι με 1-0, ενώ έχει μία με 2-0 και μία με 5-0.

Super League: Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός - Άρης 0-0

ΑΕΛ - Αστέρας 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά - Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 18:00

Ατρόμητος - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:00

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 57*

2. ΑΕΚ 56

3. ΠΑΟΚ 54

4. Παναθηναϊκός 45

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 30*

7. ΟΦΗ 29*

8. Ατρόμητος 28

--------------------------

9. Βόλος 28*

10. Κηφισιά 26*

11. Παναιτωλικός 24

12. ΑΕΛ Νovibet 22*

13. Αστέρας Τρ. 17*

14. Πανσερραϊκός 16*

* Με παιχνίδι περισσότερο