Ατρόμητος - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Περιστέρι συνεχίζεται η 3η αγωνιστική στα Super League Playouts με τον Ατρόμητο να υποδέχεται την ΑΕΛ. Η αναμέτρηση Ατρόμητος - ΑΕΛ κάνει σέντρα στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η τελευταία νίκη της ΑΕΛ Novibet απέναντι στον Ατρόμητο ήταν στις 10 Απριλίου 2021 με 1-0 στο Περιστέρι για τα Playouts του πρωταθλήματος της Super League. Από τότε οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές εντός και εκτός έδρας για το Κύπελλο Ελλάδος και το πρωτάθλημα και υπάρχουν τρεις ισοπαλίες και δύο νίκες της ομάδας του Περιστερίου. Στις αναμετρήσεις τους για το φετινό πρωτάθλημα υπήρξε νίκη με 1-0 για τον Ατρόμητο στη Λάρισα και ισοπαλία 0-0 στις 21 Δεκεμβρίου 2025 στο Περιστέρι για τον Β’ Γύρο του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Θεσσαλίας δεν έχει ηττηθεί στις τρεις τελευταίες της επισκέψεις στην έδρα του Ατρομήτου για το πρωτάθλημα και η τελευταία επικράτηση των γηπεδούχων ήταν στις 29 Ιουνίου 2020 με 3-0 για τα Playouts του πρωταθλήματος της Super League. Οι δύο ομάδες συνυπήρξαν για πρώτη φορά στην Α’ Εθνική/Super League το 1974-75 και τότε οι δύο αναμετρήσεις τους ολοκληρώθηκαν με λευκή ισοπαλία, στη Θεσσαλία για τον Α’ Γύρο και στο Περιστέρι για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Απριλίου

Κηφισιά - Αστέρας Τρ. 16:00

Ατρόμητος - ΑΕΛ 17:00

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 20:00

Η βαθμολογία των Playouts

9. Ατρόμητος 31

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 28

12. ΑΕΛ 23

---------------------

13. Πανσερραϊκός 21

14. Αστέρας Τρ. 21

