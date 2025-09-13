Ατρόμητος – Αρης 1-2: Επιστροφή στις νίκες με σφραγίδες Χιμένεθ και Μορόν

Ο Άρης πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τελικό σκορ 1-2, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων».

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από το εντυπωσιακό γκολ του Τζοβάρα στο 18ο λεπτό, κατάφερε να ανατρέψει το παιχνίδι χάρη σε δύο εξαιρετικά τέρματα: ένα μακρινό «σουτ-ποίημα» του Ντούντου και ένα καθοριστικό γκολ του Λορέν Μορόν – το πρώτο του Ισπανού στη φετινή Superleague.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.