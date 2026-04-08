Ατρόμητος - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Την Κηφισιά υποδέχεται στο Περιστέρι σήμερα, ο Ατρόμητος για τη 2η αγωνιστική των Playouts της Super League. Η αναμέτρηση Ατρόμητος - Κηφισιά κάνει σέντρα στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Αυτή είναι η έκτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες και η τρίτη με γηπεδούχο τον Ατρόμητο. Στις πέντε προηγούμενες δεν έχει σημειωθεί ισοπαλία μεταξύ τους και υπάρχουν τρεις νίκες για την Κηφισιά και δύο για τον Ατρόμητο. Στις φετινές τους αναμετρήσεις για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος σημειώθηκαν δύο νίκες φιλοξενούμενων, αφού η Κηφισιά επικράτησε με 2-1 στο Περιστέρι για την 9η αγωνιστική της Super League και ο Ατρόμητος με 1-0 για την 20ή στη Νίκαια.

Η Κηφισιά μετρά δύο διαδοχικές νίκες απέναντι στον Ατρόμητο εκτός έδρας, αφού εκτός από τη φετινή της επικράτηση, είχε πάρει τη νίκη με 2-1 και στη διαδικασία των Playouts του 2023-24. Εκείνη τη σεζόν ο Ατρόμητος είχε κάνει τη μοναδική του εντός έδρας νίκη επί της Κηφισιάς στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με 3-0 για την 16η αγωνιστική.

Playouts - 2η αγωνιστική

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

ΑΕΛ - Παναιτωλικός 16:00

Πανσερραϊκός - Αστέρας τρ. 17:00

Ατρόμητος - Κηφισιά 19:00

Η βαθμολογία των Playouts

9. Ατρόμητος 30

10. Παναιτωλικός 27

11. Κηφισιά 27

12. ΑΕΛ 23

-------------------------

13. Πανσερραϊκός 20

14. Αστέρας Τρ. 20

