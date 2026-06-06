Οικονομάκου: «Για πρώτη φορά κατάλαβα και ένιωσα το μυστήριο του γάμου»

Για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, μίλησε μεταξύ άλλων, η Αθηνά Οικονομάκου, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Λίγο πριν κλείσει η κουβέντα με την Ναταλία Γερμανολυ, η Αθηνά Οικονομάκου ερωτήθηκε για το γεγονός ότι παντρεύτηκε κάτω από άκρα μυστικότητα τη μέρα που πραγματοποίηθηκε και ο τελικός της Eurovision.

«Ήταν ένα σαββατοκύριακο που ο Μπρούνο θα ήταν εδώ, ήταν μια ημερομηνία που ταίριαζε πολύ, γιατί κάποια σαββατοκύριακα υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν είχα τα παιδιά… Οπότε, ήταν ένα σαββατοκύριακο που έπαιζε πολύ και έτυχε, δεν είχα ιδέα για τη Eurovision», είπε αρχικά η ηθοποιός και επιχειρηματίας.

«Παρακαλούσα να συμβεί αυτό που τελικά συνέβη. Δεν το πιστεύω ότι τελικά έμεινε έτσι κλειστά και το ζήσαμε με όλη αυτή την πραότητα, τη γαλήνη και τη συναισθηματική φόρτιση, όπως το θέλαμε. Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου, το ένιωσα πρώτη φορά», πρόσθεσε:

Ενώ έχει ξανά περάσει από αυτή τη διαδικασία, η ίδια είπε ότι αυτή τη φορά ήταν μια μοναδική εμπειρία για εκείνη: «Έχω παρευρεθεί σε πάρα πολλούς γάμους, έχω ξαναπαντρευτεί… Σαν νύφη έχεις πάντα αυτή την αγωνία και το στρες να πάνε όλα καλά, να είναι όλα τέλεια, να περάσουν όλοι ωραία… Έχεις το νου σου σε πολλά πράγματα. Ήταν όλο πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ήταν μοναδική εμπειρία», είπε και συμπλήρωσε:

«Χάρηκα που καταφέραμε κι έμεινε όπως το θέλαμε, στον κλειστό κύκλο που θέλαμε και έμεινε για εμάς, προσωπικό. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη».