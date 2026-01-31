Ο ΟΦΗ συνεχίζει την ανοδική του πορεία με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, αφού πέρασε και από το Περιστέρι με σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο. Πρωταγωνιστής του τεράστιου διπλού που φέρνει τους Κρητικούς στα playoffs για τις θέσεις 5-8 ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας.

Με τον Έλληνα τεχνικό στο νέο έτος ο ΟΦΗ έχει τρεις νίκες σε τέσσερα ματς πρωταθλήματος και την πρόκριση επί της ΑΕΚ στο Κύπελλο. Ο Ατρόμητος, αντίθετα, μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του κι έτσι έμεινε στο -4 από τον ΟΦΗ.

