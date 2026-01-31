Ο ΟΦΗ συνεχίζει την ανοδική του πορεία με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, αφού πέρασε και από το Περιστέρι με σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο. Πρωταγωνιστής του τεράστιου διπλού που φέρνει τους Κρητικούς στα playoffs για τις θέσεις 5-8 ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας.
Με τον Έλληνα τεχνικό στο νέο έτος ο ΟΦΗ έχει τρεις νίκες σε τέσσερα ματς πρωταθλήματος και την πρόκριση επί της ΑΕΚ στο Κύπελλο. Ο Ατρόμητος, αντίθετα, μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του κι έτσι έμεινε στο -4 από τον ΟΦΗ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Τουρκικά ΜΜΕ: Τούρκοι γεμίζουν βαλίτσες με ψώνια από σούπερ μάρκετ της Ελλάδας
- Αρχεία Έπσταιν: Σοκαριστικές φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα στο πάτωμα
- Η ταινία και ο ρόλος για τα οποία διέγραψε το ΚΚΕ τον Μιμή Φωτόπουλο
- O «μακάβριος θρύλος» για τις δύο Καρυάτιδες στο μπαλκόνι της Αγίων Ασωμάτων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.