Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: Το Τριφύλλι δεν τα κατάφερε ούτε στο Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος στο α' μέρος, έχασε τρεις ευκαιρίες στο β' μέρος και έμεινε στο 0-0 εναντίον του Ατρομήτου που έχασε πέναλτι στο 13' και ήταν απόλυτα ανταγωνιστικός, μένοντας στο 0-0.
Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με τον Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Ούρονεν, δεξιός ο Μουντές και ο Τσακμάκης με τον Μανσούρ οι δύο στόπερ. Τσιγγάρας και Μουτουσαμί οι κεντρικοί χαφ. Αριστερός εξτρέμ ο Μπάκου, δεξιός ο Γιουμπιτάνα, ο Μίχορλ επιτελικός μέσος και σέντερ φορ ο Τσαντίλας στο 4-2-3-1 του Κέρκεζ.
Ο Παναθηναϊκός είχε τον Λαφόν στην υπεράσπιση της εστίας. Δεξιός μπακ ο Κώτσιρας, αριστερός ο Κυριακόπουλος και ο Τουμπά με τον Ίνγκασον οι δύο στόπερ. Σιώπης και Μπακασέτας οι κεντρικοί μέσοι. Αριστερός χαφ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Μπόκος, Πάντοβιτς και Τεττέη οι δύο επιθετικοί στο 4-4-2 του Μπενίτεθ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Πέντε εντυπωσιακές γυμνάστριες που γνωρίσαμε στα '90s μέσα από την τηλεόραση τότε και σήμερα
- Survivor: «Έχεις καμία σχέση με τον Λιάγκα;» - H ερώτηση του Λιανού που έφερε την πιο επική ατάκα για φέτος
- Πάνος Ρούτσι: «Γενική απεργία 27 με 28 Φλεβάρη, να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση»
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.