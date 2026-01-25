Μενού

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: Το Τριφύλλι δεν τα κατάφερε ούτε στο Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος στο α' μέρος, έχασε τρεις ευκαιρίες στο β' μέρος και έμεινε στο 0-0 εναντίον του Ατρομήτου που ήταν απόλυτα ανταγωνιστικός.

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός | Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος στο α' μέρος, έχασε τρεις ευκαιρίες στο β' μέρος και έμεινε στο 0-0 εναντίον του Ατρομήτου που έχασε πέναλτι στο 13' και ήταν απόλυτα ανταγωνιστικός, μένοντας στο 0-0.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με τον Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Ούρονεν, δεξιός ο Μουντές και ο Τσακμάκης με τον Μανσούρ οι δύο στόπερ. Τσιγγάρας και Μουτουσαμί οι κεντρικοί χαφ. Αριστερός εξτρέμ ο Μπάκου, δεξιός ο Γιουμπιτάνα, ο Μίχορλ επιτελικός μέσος και σέντερ φορ ο Τσαντίλας στο 4-2-3-1 του Κέρκεζ.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον Λαφόν στην υπεράσπιση της εστίας. Δεξιός μπακ ο Κώτσιρας, αριστερός ο Κυριακόπουλος και ο Τουμπά με τον Ίνγκασον οι δύο στόπερ. Σιώπης και Μπακασέτας οι κεντρικοί μέσοι. Αριστερός χαφ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Μπόκος, Πάντοβιτς και Τεττέη οι δύο επιθετικοί στο 4-4-2 του Μπενίτεθ.

