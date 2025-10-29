Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2: Νίκη με ανατροπή και με «μαέστρο» Τσιριβέγια

Ο Παναθηναϊκός, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή στο Περιστέρι και επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου για το Κύπελλο Ελλάδας.
Πρόκειται για τη δεύτερη νίκη του «τριφυλλιού» στη league phase της διοργάνωσης και την δεύτερη νίκη σε ισάριθμα ματς, με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο.
Το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχοι στο 36ο λεπτό, όταν μετά από κόρνερ ο Μπάκου πήρε την κεφαλιά και σκόραρε.
Οι «πράσινοι», που είχαν δοκάρι με τον Σάντσες στο 13', ισοφάρισαν με ωραίο τέρμα του Πάντοβιτς στο 50ο λεπτό μετά από πάσα του Τσιριβέγια.
Στο 67' έγινε το 2-1 για το «τριφύλλι» όταν μετά από τη δεύτερη ασίστ του Τσιριβέγια, ο Μλαντένοβιτς σκόραρε με λόμπα.
