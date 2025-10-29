Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο απόψε (29/10) για το Κύπελλο Ελλάδος με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.
Το «τριφύλλι» επικράτησε της Καλλιθέας στην πρεμιέρα με 1-0 χάρη σε ένα τέρμα του Ντέσερς.
Ο Ατρόμητος έχει 4 βαθμούς στη league phase χάρη στο 1-1 με τον Βόλο και τη νίκη με 4-2 επί της Σύρου.
