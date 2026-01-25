Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Περιστέρι εκεί που ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα στην 18η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Ατρόμητος - Παναθηναϊκός κάνει σέντρα στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Μετά τις δύο διαδοχικές νίκες που είχε ο Ατρόμητος τη σεζόν 2023-24 επί του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος, οι Πράσινοι διατηρούν το αήττητό τους για επτά διαδοχικά παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες. Σε αυτές τις αναμετρήσεις μετρούν πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες.

Ο Ατρόμητος επικράτησε με 3-2 στις 17 Δεκεμβρίου 2023 στο Περιστέρι και αυτή παραμένει η τελευταία νίκη του επί των Πρασίνων, η οποία ήρθε και πάλι έπειτα από επτά διαδοχικά παιχνίδια του χωρίς νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στα επτά από τα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες, σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με γηπεδούχο τον Ατρόμητο αυτό έχει συμβεί στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία, με εξαίρεση τη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-0 στις 31 Ιανουαρίου 2024 για το Κύπελλο Ελλάδος.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός - Βόλος 1-0

Αστέρας - ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Άρης - Λεβαδειακός 16:00

ΟΦΗ - Παναιτωλικός 18:00

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 19:30

Αναβλ.: Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕΚ 44 - 18 αγ.

2. Ολυμπιακός 42 - 17 αγ.

3. ΠΑΟΚ 41 - 17 αγ.

4. Λεβαδειακός 34 - 17 αγ.

-------------------------

5. Παναθηναϊκός 25 - 16 αγ.

6. Βόλος 25 - 18 αγ.

7. Άρης 21 - 17 αγ.

8. Κηφισιά 19 - 17 αγ.

-------------------------

9. Ατρόμητος 16 - 17 αγ.

10. ΑΕΛ 16 - 18 αγ.

11. Παναιτωλικός 15 - 17 αγ.

12. ΟΦΗ 15 - 16 αγ.

13. Αστέρας 13 - 17 αγ.

14. Πανσερραϊκός 8 - 18 αγ.