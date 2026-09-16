Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 0-1: Πολύτιμο «διπλό» για το Κύπελλο με σκόρερ τον Μύθου

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας καθώς επικράτησε με 1-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφυγε με το διπλό χάρη σε σουτ του Μύθου στο 20ο λεπτό του αγώνα.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου:
- 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0
- 3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1
- 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- 5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
- 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
- 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
- 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
- 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
- 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
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