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Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 0-1: Πολύτιμο «διπλό» για το Κύπελλο με σκόρερ τον Μύθου

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι, στην πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από το ματς Ατρόμητος - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας καθώς επικράτησε με 1-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφυγε με το διπλό χάρη σε σουτ του Μύθου στο 20ο λεπτό του αγώνα.

 

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου:

  • 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0
  • 3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1
  • 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
  • 5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

    Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

    • 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
    • 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
    • 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
    • 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
    • 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

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