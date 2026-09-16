Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 0-1: Πολύτιμο «διπλό» για το Κύπελλο με σκόρερ τον Μύθου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας καθώς επικράτησε με 1-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφυγε με το διπλό χάρη σε σουτ του Μύθου στο 20ο λεπτό του αγώνα.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου:

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).