Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία την Λουντογκόρετς απόψε (027/11) για την έκτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2.

O «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να μπει με το... δεξί στον δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας ώστε να παραμείνει κοντά στον Ολυμπιακό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για ακόμη μία φορά, έχοντας πέντε απουσίες λόγω τραυματισμών. Πρόκειται για τους Λόβρεν, Πέλκα, Γιακουμάκη, Σάστρε και Μιχαηλίδη, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Αθήνα.

Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι που προέρχονται από ήττα 4-1 από την ΑΕΚ και βρίσκονται στην 11η θέση με 9 βαθμούς.

