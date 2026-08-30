Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ απόψε (22/08) για την δεύτερη αγωνιστική Super League με σέντρα της αναμέτρησης στις 20:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports 4.

Οι Περιστεριώτες στο πρώτο ματς του πρωταθλήματος ηττήθηκαν με 1-0 από τον Ολυμπιακό στο φινάλε στο Φάληρο ενώ ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 4-0 τον Λεβαδειακό στην Τούμπα.

Βαθμολογία

ΑΕΚ 3 ΠΑΟΚ 3 Παναιτωλικός 3 ΟΦΗ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Παναθηναϊκός 0 Κηφισιά 0 Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας AKTOR 0 Bόλος Elabet 0 Ηρακλής 0 Λεβαδειακός 0

*Παναθηναϊκός, Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/08)

19:30 Βόλος – Ηρακλής

21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα

Κυριακή (30/08)

19:30 Άρης – ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός