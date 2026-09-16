Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ απόψε (16/09) για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα της αναμέτρησης στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Open.
Οι Περιστεριώτες προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με τον Ηρακλή για την 4η αγωνιστική της Super League ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά», από τη μεγάλη νίκη επί του Άρη με 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου:
- 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0
- 3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- 5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
- 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
- 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
- 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
- 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
- 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
- Η πιο ανατρεπτική ταβέρνα της Ελλάδας κρύβεται σε ένα μικρό νησί
- Γιώργος Μαζωνάκης: Τα δύο σενάρια για τον αντικαταστάτη του στο «The Voice»
- Καιρός: Έρχονται ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Αναλυτική πρόγνωση
- Θάνατος Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου για τις τρεις εργαζόμενες στο ιατρείο - Το άλλοθι που «έχτιζε» ο γιατρός
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.