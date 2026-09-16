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Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ατρόμητος εναντίον ΠΑΟΚ απόψε (16/09) για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από ματς Ατρόμητος - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ απόψε (16/09) για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα της αναμέτρησης στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Open.

Οι Περιστεριώτες προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με τον Ηρακλή για την 4η αγωνιστική της Super League ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά», από τη μεγάλη νίκη επί του Άρη με 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου:

  • 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0
  • 3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
  • 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
  • 5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

    Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

    • 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
    • 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
    • 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
    • 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
    • 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

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