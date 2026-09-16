Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ απόψε (16/09) για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα της αναμέτρησης στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Open.

Οι Περιστεριώτες προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με τον Ηρακλή για την 4η αγωνιστική της Super League ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά», από τη μεγάλη νίκη επί του Άρη με 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου:

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).