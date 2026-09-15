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Καιρός: Έρχονται ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Αναλυτική πρόγνωση

Ισχυρά πρόκειται να είναι τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, καθώς αναμένονται άνεμοι και καταιγίδες όπως επισημαίνει η αναλυτική πρόγνωση του καιρού.

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Βροχή στην Αθήνα | Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδείνωση του καιρού σύμφωνα με την ΕΡΤ και τη μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό νότια της Πελοποννήσου κινείται ανατολικότερα και προκαλεί ισχυρά φαινόμενα. Σημειώνεται πως μεγαλύτερες εντάσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες στη Πελοπόννησο, στα Κύθηρα και στη δυτική Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες και άνεμοι 7-8 μποφόρ.

Ήδη έχουν καταγραφεί περισσότερες από 24.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της χώρας, ενώ ισχυρός πυρήνας καταιγίδων επηρεάζει την Κέρκυρα και αναμένεται να κινηθεί προς την Ήπειρο. Αύριο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί η Κρήτη, όπου, λόγω και των βροχοπτώσεων που έχουν προηγηθεί, δεν αποκλείονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει κάτω από τους 30 βαθμούς και αναμένεται να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα και αύριο. Από την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά στα Δωδεκάνησα και ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, ξεπερνώντας και πάλι τους 30 βαθμούς, με επιστροφή της καλοκαιρίας σε όλη τη χώρα.

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