Πόσες φορές έχουμε συνδέσει την έννοια του self-service με βιομηχανικά fast food και απρόσωπους δίσκους; Η Αστυπάλαια έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτή την ιδέα, προσφέροντας μια από τις πιο αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας που μπορείς να ζήσεις.
Eκεί συναντάς την ταβέρνα «Η Γαλήνη». Όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την εστίαση εκεί δεν ισχύουν.
Το μαγαζί λειτουργεί με τους δικούς του, μοναδικούς κανόνες. Στην είσοδο, ένα μπλοκάκι κι ένα στυλό περιμένουν τους ταξιδιώτες. Η διαδικασία είναι απλή αλλά εντελώς πρωτότυπη. Ο καθένας σημειώνει το όνομά του, γράφει καθαρά την παραγγελία για φαγητό και ποτό, παραδίδει το χαρτάκι στην κυρία Μαρία και στη συνέχεια στρώνει μόνος του το τραπέζι του.
Το πιο εκπληκτικό; Στο τέλος δεν υπάρχει σερβιτόρος για να φέρει τον λογαριασμό. Ο καθένας υπολογίζει ο ίδιος το ποσό που θεωρεί ότι αξίζει το γεύμα και πληρώνει μόνος του. Χωρίς άγχος και τυπικά πρωτόκολλα, η όλη εμπειρία βασίζεται στην απόλυτη εμπιστοσύνη ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον επισκέπτη, μια σπάνια, ανθρώπινη χειρονομία που μετατρέπει ένα απλό φαγητό σε μια μοναδική ανάμνηση.
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