Επί σχεδόν οκτώ ώρες παρέμεινε στο γραφείο του Ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης, έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν τις δέκα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου που του αποδίδεται η ίδια κατηγορία με την σύζυγό του, την οποία αρνείται.

Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον Ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.

Νέα ερωτήματα για τα κρίσιμα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκαλεί ένα παραπεμπτικό που, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, φέρει ώρα 16:05.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, οι γιατροί φέρονται να υποστήριζαν ότι έδιναν μάχη για να επαναφέρουν τον τραγουδιστή, ενώ η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21.

Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την Ασφάλεια στο πλαίσιο της έρευνας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Το παραπεμπτικό στις 16:05

Στο επίμαχο παραπεμπτικό αναγράφεται ώρα 16:05 και αφορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άλλον ασθενή, στον οποίο φέρεται να δόθηκε οδηγία για κολονοσκόπηση.

Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ώρα που αναγράφεται στο παραπεμπτικό είναι μόλις 16 λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ, η οποία έγινε στις 16:21. Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν ποιος συνέταξε το παραπεμπτικό και κάτω από ποιες συνθήκες.

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Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν και κατά πόσο ο γιατρός μπορούσε την ίδια χρονική στιγμή να ασχολείται με άλλον ασθενή, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί, στον ίδιο χώρο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης σε κρίσιμη κατάσταση.

Η καταγγελία του δικηγόρου της οικογένειας

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, αμφισβήτησε τις καταθέσεις των συνεργατών των δύο γιατρών.

Όπως υποστήριξε, οι τέσσερις εργαζόμενες θα πρέπει να επανακληθούν από τις Αρχές, αυτή τη φορά όχι ως μάρτυρες αλλά ως κατηγορούμενες, καθώς, όπως ανέφερε, έχουν δώσει ψευδείς καταθέσεις με σκοπό τη συγκάλυψη.

«Θα πρέπει να επανακληθούν πια όχι με την ιδιότητα του μάρτυρα, αλλά με την ιδιότητα των κατηγορουμένων οι τέσσερις εργαζόμενες, διότι έχουν δώσει ψευδείς καταθέσεις για να λειτουργήσουν συγκαλυπτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν θέση της πλευράς της οικογένειας και αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο επίκεντρο τα 84 λεπτά

Το παραπεμπτικό έρχεται να προστεθεί στα στοιχεία που εξετάζονται για το χρονικό διάστημα μεταξύ της διακοπής της πλασμαφαίρεσης και της κλήσης στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σταμάτησε στις 14:57, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21. Πρόκειται για ένα διάστημα 84 λεπτών, το οποίο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη εκείνη την ώρα, τις ενέργειες που έγιναν μετά τη διακοπή της διαδικασίας, αλλά και το πότε ακριβώς διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ανακοπή.

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Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τα κινητά τηλέφωνα, καθώς και φωτογραφίες που φέρεται να τραβήχτηκαν μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, το μηχάνημα είχε τεθεί σε λειτουργία στις 14:14 και σταμάτησε στις 14:57, ενώ φωτογραφία του τραγουδιστή είχε καταγραφεί στις 14:45.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου και ποια ήταν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Άρση απορρήτου και για τις 3 εργαζόμενες

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το OPEN αλλά και με τους αστυνομικούς είναι πρόδηλο πως από την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε τη τελευταία του πνοή, υπήρξε μια επιχείρηση συσκότισης. Πέραν της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου που αναμένεται για τους δύο κατηγορούμενους, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους δικαστικούς λειτουργούς να βγει διάταξη και για άρση τηλεφωνικού απορρήτου και για τις τρεις εργαζόμενες του ιατρείου, οι οποίες είχαν επίσης καταθέσει πρανακριτικά.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση διαπίστωσαν μεγάλες αντιφάσεις, κενά και χρονικές αποκλείσεις τουλάχιστον σε δύο από τις τρεις καταθέσεις. Σημειώνεται πως οι χρονικές αποκλίσεις μάλιστα είναι πολύ μεγάλες, σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα που έχουν προκύψει από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και το βιντεοληπτικό υλικό.

Μεγάλο κενό σημειώνεται μεταξύ ενός από τους τελευταίους συναγερμούς και της στιγμής που κλήθηκε το ΕΚΑΒ, στο οποίο δεν είναι γνωστό ακόμα τι έχει μεσολαβήσει.