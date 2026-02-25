Αυστρία: Εργαζόμενος γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου βιντεοσκοπούσε τις αθλήτριες στα αποδυτήρια

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αυστρία μετά την αποκάλυψη πως εργαζόμενος γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου και διαιτητής βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε τις παίκτριες ενώ βρίσκονταν στα αποδυτήρια, το γυμναστήριο και τις ντουζιέρες, μεταξύ αυτών και ανήλικες.

Ο άνδρας, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο για να απολογηθεί για τις πράξεις του, εργαζόταν στην ομάδα Altach από το 2020 έως το 2025.

Περί τις 30 αθλήτριες αναγνωρίστηκαν στο κατασχεθέν υλικό.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον δράστη σε επτάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 1.200 ευρώ, ενώ θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση 625 ευρώ σε κάθε ένα από τα θύματά του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, αναγνώστηκε κοινή δήλωση των θυμάτων. «Είμαστε νεαρές γυναίκες, μερικές ακόμα μικρά κορίτσια. Αυτό που συνέβη, τράβηξε το χαλί κάτω απ΄τα πόδια μας. Για χρόνια, μας έλεγε ότι τα αποδυτήρια είναι το σπίτι μας, αλλά αυτό το σπίτι καταστράφηκε από κάποιον που θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας».

Οργή για την ποινή

Η Eleni Rittmann, πρώην παίκτρια της Altach που πλέον αγωνίζεται στη Γαλλία και την Evian, εμφανίζεται εξοργισμένη με την ποινή.

«Έχω μείνει άφωνη. Ο δράστης δεν ήταν απλώς κορυφαίου επιπέδου διαιτητής στην Ελβετία, αλλά και αξιωματούχος στην Altach. Και εκεί βιντεοσκόπησε τις παίκτριες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων. Διερωτώμαι, είναι αυτή η κατάλληλη τιμωρία;» σημείωσε, σε story της στο Instagram.

«Διερωτώμαι, επίσης, λειτουργεί αυτή η ποινή αποτρεπτικά για άλλους; Νιώθαμε ασφαλείς στα αποδυτήρια και αυτό επηρέασε σε τόσο μεγάλο βαθμό την ιδιωτικότητά μας, που πλέον μερικές δεν νιώθουμε ασφαλείς σε δημόσια ντους. Για μένα δεν είναι αρκετό (σ.σ. η ποινή) για κάτι που δεν είναι ανεκτό στην κοινωνία μας. Η ποινή δεν είναι οριστική, καθώς η εισαγγελία σκέφτεται να κάνει έφεση».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην Αυστρία. Η υπουργός Αθλητισμού, Michaela Schmidt, έκανε λόγο για «αηδές έγκλημα». «Εάν οι αθλήτριες δεν είναι ασφαλείς ούτε στα αποδυτήρια λόγω ενός εργαζομένου, τότε δεν έχουν τίποτα να υποστηρίξουν» σημείωσε τον περασμένο Οκτώβριο σε τοπική εφημερίδα, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε πως το υλικό δεν διακινήθηκε σε άλλα άτομα και μετά την κατάσχεσή του, έχει καταστραφεί. Στο τέλος της διαδικασίας, ο άνδρας στράφηκε προς τα θύματα και είπε: «Συμφωνώ με τις δηλώσεις του δικηγόρου μου, αλλά θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου σε όλους όσοι επηρεάστηκαν και να ζητήσω συγγνώμη για τις πράξεις μου».

Η ομάδα, από πλευράς της, ενημέρωσε πως κατέβαλε κάθε προσπάθεια να στηρίξει ψυχολογικά τις αθλήτριες και είναι σε διαβουλεύσεις με όλες τις πλευρές για να μπορέσει να λάβει αποτρεπτικά μέτρα ώστε να μην ξανασυμβεί τίποτα ανάλογο.