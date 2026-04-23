Αυτή είναι η πρώτη γυναίκα προπονήτρια ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου: Χείμαρρος σεξιστικών σχολίων στα social media

Η 34χρονη Μαρί-Λουίζ Έτα (Marie-Louise Eta) διορίστηκε προσωρινή προπονήτρια της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπουντεσλίγκα την περασμένη εβδομάδα μετά την απόλυση του Steffan Baumgart, ο οποίος δεν είχε καλές επιδόσεις.

Αυτή η είδηση είναι σημαντική, καθώς η Μαρί - Λουίζ, έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την ηγεσία ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 34χρονη, είναι προσωρινή προπονήτρια, για τα τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία).

⚽ Union Berlin have appointed Marie-Louise Eta as the club’s new head coach for the remainder of the Bundesliga season.



♀️ Eta becomes the first woman to manage a men’s team in one of Europe’s five top-ranked leagues. pic.twitter.com/kvezEh0zO0 — UEFA (@UEFA) April 17, 2026

«Ήταν απλώς να το κάνουμε σωστά στο γήπεδο από την αρχή... Ήμουν απλώς χαρούμενη όταν ξεκίνησε», δήλωσε.

Παρά το γεγονός ότι ήταν η καλύτερη ομάδα από όλες τις απόψεις, η πρώτη της εμφάνιση στην κορυφαία κατηγορία της Γερμανίας έληξε δυστυχώς με ήττα με 2-1 από την Die Wölfe.

Τα σεξιστικά σχόλια από την πρώτη εβδομάδα της ηγεσίας

Μιλώντας, στο CNN, αποκάλυψε ότι δέχθηκε σεξιστικά σχόλια, ήδη από τις πρώτες μέρες της «θητείας» της. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για χείμαρρο μίσους, σεξισμού και μισογυνισμού στα social media.

Μια απάντηση από την Union Berlin έλεγε: «Αυτό είναι όλο; Πηγαίνετε πίσω στην κουζίνα; Είστε μια απογοήτευση για όλους τους σκληρά εργαζόμενους μισογύνηδες εδώ μέσα».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς χειρίζεται την διαδικτυακή κακοποίηση, η Eta είπε: «Εστιάζω σε αυτό που μπορώ να επηρεάσω εδώ και αυτό είναι η δουλειά με τους τύπους στο γήπεδο, η καθημερινή ποδοσφαιρική ρουτίνα. Πρόκειται για το να παραμένουμε συγκεντρωμένοι και να επικεντρωνόμαστε στο θέμα. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα».

Ο Φίλιπ Κέστερ, ιδρυτής του πιο δημοφιλούς ποδοσφαιρικού περιοδικού της Γερμανίας, «11FREUNDE» – 11 Friends – δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από την έντονη κριτική.

«Σε όλες τις κοινωνικές, προοδευτικές αποφάσεις, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που σχολιάζουν αυτήν την αξιολόγηση και στη συνέχεια εκτονώνονται στο Διαδίκτυο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην τους δίνουμε πολλή σημασία», δήλωσε ο Köster στο CNN Sports.