«Αυτή είναι η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό»: Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ μίλησε για τη μεταγραφή του Αντίνο

Για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό αλλά και λεπτομέρειες της συμφωνίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Ζοζέ Μανσούρ.

Σαντίνο Αντίνο
Σαντίνο Αντίνο | IG @santinoandino
Το... θρίλερ έφτασε στο τέλος του και είχε happy end για τον Παναθηναϊκό. Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, ο Σαντίνο Αντίνο θεωρείται ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» από το απόγευμα της Παρασκευής (16/01) και την Κυριακή θα πατήσει σε ελληνικό έδαφος για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Μία μετακίνηση που αναμένεται να σπάσει... ρεκόρ για τους «Πράσινους» και έρχεται μετά από ένα σήριαλ που κράτησε αρκετές μέρες όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta για όλο το παρασκήνιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

