Αυτή την Εθνική θέλουμε: 10 σκόρερ, 2,5 γκολ ανά ματς και άμυνα από ατσάλι

Η ανανεωμένη Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδυάζει φρεσκάδα, πολυφωνία στην επίθεση, αποτελεσματική άμυνα κι έχει κάθε λόγο να ελπίζει.

Η πρεμιέρα των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 εξελίχθηκε σε ένα «γαλανόλευκο» πάρτι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» η Ελλάδα σκόρπισε με 5-1 τη Λευκορωσία, ύστερα από ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο με τέσσερα γκολ από τους διεθνείς μας.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έστειλε μήνυμα πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης το επόμενο καλοκαίρι, έχοντας το ηθικό της ακμαιότατο μετά την πρώτη εμφάνισή του.

