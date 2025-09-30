Μενού

Αυτή την Ευρωλίγκα, ΠΟΙΟΣ θα την πάρει; Στον Ανακριτή ft. Νίκος Παπαδογιάννης

Ο Νίκος Παπαδογιάννης ανοίγει τη 2η σεζόν του «Ανακριτή».

Ο Νίκος Παπαδογιάννης κάνει... ποδαρικό στη δεύτερη σεζόν του Ανακριτή και πριν καλά-καλά προλάβει να πάρει μια ανάσα από την Ρίγα και το Ευρωμπάσκετ, κάνει «βουτιά» στην Ευρωλίγκα της σεζόν 2025-26. Ποιες οι παθογένειες και ποια τα πλεονεκτήματα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό;

Τι ισχύει με τον ανταγωνισμό των ελληνικών ομάδων; Πόσο καλά θα πάει το Final Four στην Αθήνα; Καυτά ερωτήματα ψάχνουν να βρουν τις απαντήσεις τους.

