Νεκρό μεταφέρθηκε βρέφος λίγων ημερών στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Ο πατέρας και η θεία του μετέφεραν το βρέφος, αρχικά, σε κτηνιατρείο και από εκεί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νοσοκομείο Παίδων
Νοσοκομείο Παίδων | Eurokinissi
Νεκρό μεταφέρθηκε ένα βρέφος λίγων ημερών στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία σήμερα, Τετάρτη (28/01), το πρωί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο πατέρας και η θεία του μωρού, το μετέφεραν σε ένα κτηνιατρείο στη Συγγρού περί τις 07:00.

Από εκεί παρελήφθη και μεταφέρθηκε στο Παίδων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με τα αίτια θανάτου του μωρού.

Σημειώνεται πως χθες είχε καταγραφεί άλλος ένας θάνατος μωρού, μόλις τριών μηνών στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης

Οι γιατροί επιχείρησαν να το επαναφέρουν για περίπου 50 λεπτά, ωστόσο κατέστη αδύνατο και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής για να διαλευκανθούν τα αίτια. 

