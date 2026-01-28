Νεκρό μεταφέρθηκε ένα βρέφος λίγων ημερών στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία σήμερα, Τετάρτη (28/01), το πρωί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο πατέρας και η θεία του μωρού, το μετέφεραν σε ένα κτηνιατρείο στη Συγγρού περί τις 07:00.
Από εκεί παρελήφθη και μεταφέρθηκε στο Παίδων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με τα αίτια θανάτου του μωρού.
Σημειώνεται πως χθες είχε καταγραφεί άλλος ένας θάνατος μωρού, μόλις τριών μηνών στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.
Οι γιατροί επιχείρησαν να το επαναφέρουν για περίπου 50 λεπτά, ωστόσο κατέστη αδύνατο και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής για να διαλευκανθούν τα αίτια.
- Βιολάντα: Διαρροή αερίου από διαβρωμένους σωλήνες στο υπέδαφος βλέπουν οι Αρχές
- Νεκρό μεταφέρθηκε βρέφος λίγων ημερών στο Παίδων «Αγία Σοφία»
- Η Μενεξιά του MasterChef έπαιξε με διαφορετικό όνομα στο Ρουκ Ζουκ και το X την περίμενε στη γωνία
- Πραγματογνώμονας για το φονικό τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Ανεξήγητη η πορεία του οχήματος»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.