Τα αίτια της τραγωδίας που ισοπέδωσε το εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προκαλώντας τον θάνατο 5 γυναικών προσπαθούν να εξακριβώσουν οι Αρχές.

Βασικό σενάριο για την Πυροσβεστική αποτελεί η διαφυγή αερίου και ήδη όπως μετέφερε η ΕΡΤ αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος εντόπισαν διαβρωμένους σωλήνες στο υπέδαφος.

Το σημείο της διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα» | ΕΡΤ

Το προπάνιο φαίνεται να διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.

Διαβάστε ακόμα: Η φονική έκρηξη στη Βιολάντα στα διεθνή ΜΜΕ: Τα ερωτήματα της 2ης ημέρας και οι ζωές των 5 γυναικών

Οι μαρτυρίες πως «μύριζε υγραέριο ένα μήνα»

Νέες μαρτυρίες ήρθαν στο φως για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, που στέρησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες.

Η αδελφή της 44χρονης Ελένης Κατσαρού, θύματος της φωτιάς στη μπισκοτοβιομηχανία, δήλωσε ότι το εργοστάσιο μύριζε υγραέριο ένα μήνα και ότι για το περιστατικό είχαν απευθυνθεί σε υπευθύνους.

«Ακόμα δεν ξέρει κανένας πώς έγινε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι άρχισε η φωτιά από μέσα και ξαφνικά ακούστηκε το ''μπαμ''. Έμαθα μετά το συμβάν ότι μύριζε. Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες, μύριζε πάρα πολύ υγραέριο, αυτό έχω μάθει. Μύριζε, για κανένα μήνα.

Το έλεγαν εκεί στον χώρο εργασίας, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Το προσωπικό πήγαινε να δουλέψει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κάποιος θα έπρεπε να το ελέγξει και όχι να γίνει αυτό που έγινε. Δούλευε νύχτα γιατί βολευόταν γιατί είχε ένα παιδάκι και ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο ώστε να ασχολείται με το παιδί της.

Το παιδί της είναι 14 χρονών. Το παιδί είναι ακόμα σε σοκ. Όσο να είναι, έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει αλλά είναι και ένα παιδί. Δεν είναι ενήλικας», δήλωσε.

Τρίκαλα: Στην αρμόδια εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη της μπισκοτοβιομηχανίας

Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγούνται σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα. Παράλληλα τα συνεργεία συνεχίζουν το έργο καθαρισμού των καμένων εγκαταστάσεων στον χώρο του εργοστασίου, ενώ ο δήμος Τρικκαίων κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος.