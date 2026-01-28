Πραγματογνώμονας για το φονικό τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Ανεξήγητη η πορεία του οχήματος»

Μία πρώτη εκτίμηση για τους λόγους που οδήγησαν στο φονικό τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας κάνει πραγματογνώμονας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Στάθης Σαμπαζιώτης, μηχανολόγος μηχανικός και αναλυτής τροχαίων, πραγματογνόμωνας του Εθνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σημείωσε πως από το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη μοιραία σύγκρουση του βαν των οπαδών με το φορτηγό, μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα.

Ο κ. Σαμπαζιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι ο οδηγός του βαν είχε τον χώρο και τον χρόνο να στρίψει δεξιά για να αποφύγει το μεγάλο όχημα, αλλά δεν το έκανε.

«Το βίντεο είναι ανεξήγητο, ανεξήγητη η προσπάθεια. Αφού πέρασε το ένα αυτοκίνητο, να προσπαθεί να περάσει και το μπροστά» σημείωσε, ειδικότερα και τόνισε πως ο ίδιος θα στεκόταν σε αυτό το σημείο κατά την έρευνα.

«Μήπως είναι θέμα κούρασης, απειρίας; Ένας έμπειρος οδηγός δεν θα έκανε τέτοιο ελιγμό» συμπέρανε ο ειδικός και επανέλαβε πως «σίγουρα είναι θέμα εμπειρίας».

«Ένα σημείο που επιβαρύνει την όλη κατάσταση είναι η μεγάλη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων» σημείωσε, σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ενώ είπε πως «μπορεί και να μην είδε το αυτοκίνητο απέναντι».