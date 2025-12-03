Μεγάλο under: Αυτό είναι το πιο συχνό σκορ στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Στη χθεσινή αγωνιστική του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου, είχαμε ένα αν μη τι άλλο εντυπωσιακό σκορ. Η Μάντσεστερ Σίτι πήγε στο Λονδίνο, στην έδρα της Φούλαμ, και κέρδισε με 4-5. Μάλιστα γλύτωσε τελευταία στιγμή την ισοφάριση.

Αυτό ήταν αν μη τι άλλο ένα από τα πιο εντυπωσιακα αποτελέσματα που έχουμε δει στα μεγάλα πρωταθλήματα τη φετινή σεζόν. Εδώ που τα λέμε, δεν βλέπεις και κάθε μέρα 9 γκολ σε ένα ποδοσφαιρικό ματς.

Πόσο πιθανό ήταν να έρθει ένα ματς 4-5

Η σελίδα FootyStats έχει μία τεράστια βάση στατιστικών. Μεταξύ άλλων, έχει και μία σελίδα στην οποία μαζεύει υπολογίζει τα συχνότερα αλλά και τα σπανιότερα αποτελέσματα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Περιττό να πούμε ότι το 4-5 είναι αδιανόητα σπάνιο. Για την ακρίβεια, στα σταστιστικά της έχει καταγραφεί 890 φορές, κάτι που αντιπροσωπεύει χοντρικά ένα 0,1%. Τι σημαίνει αυτό; Ότι για κάθε 1000 ματς που γίνονται στον κόσμο, μόλις το 1 έρχεται 4-5. Είναι μάλιστα σπανιότερο από το 0-9.

Το πιο συχνό σκορ στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Καλά όλα αυτά, ποιο είναι όμως το πιο συχνό σκορ που μπορεί να έρθει σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι; Η απάντηση μάλλον θα εντυπωσιάσει τους γνώστες του ποδοσφαίρου, μίας και το πιο συχνό αποτέλεσμα είναι η ισοπαλία.

Συγκεκριμένα, το πιο συχνό σκορ στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι το 1-1 που εμφανίζεται σε 178762 παιχνίδια στη βάση δεδομένων του FootyStats. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό γύρω στο 10,1%, που θα πει ότι για κάθε 10 ματς, το ένα έρχεται 1-1.

Το δεύτερο συχνότερο αποτέλεσμα είναι το 1-0 με 9,3% και το τρίτο το 2-1 με 7,8%. Τέταρτο είναι το 0-1 το οποίο είναι και το πιο συχνό αποτέλεσμα εκτός έδρας νίκης.

Και μερικά πιο σπάνια

Αν πάει κανείς στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στα πολύ σπάνια αποτελέσματα, θα βρει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχουν μία σειρά από σκορ που έχουν έρθει μόνο μία φορά μέσα στα κοντά στο 1 εκατομμύριο ματς τα οποία έχει αναλύσει η σελίδα.

Ανάμεσα τους ξεχωρίζουμε το 39-0 που είναι και η μεγαλύτερη σε εύρος νίκη που βρίσκουμε στα στατιστικά μας. Εντυπωσιακά είναι και κάποια άλλα σκορ που βρίσκουμε, όπως για παράδειγμα είναι το 1-29, στο οποίο προφανώς η γηπεδούχος ομάδα κατάφερε να βάλει το γκολ της τιμής και να φτιάξει λίγο την εικόνα της για τα 29 γκολ που έφαγε. Ίσως και όχι τόσο.