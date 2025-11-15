Αυτό είναι το συμβόλαιο του Φαρίντ: Οι αποδοχές, η χρονική διάρκεια και η οψιόν ανανέωσης

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν κυρίαρχος στις αναμετρήσεις με την Παρί και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Εργκίν Άταμαν να αναγνωρίζει σε αυτόν τα στοιχεία που έλειπαν μετά την απουσία του Ματίας Λεσόρ, αλλά και το πρόσφατο πρόβλημα με τον Ρισόν Χολμς, προσθέτοντας έναν αξιόπιστο σέντερ στη ρακέτα που φέρνει ενέργεια και μαχητικότητα.

«Στα τελευταία 3-4 παιχνίδια μας έλειπε ο… τερματοφύλακας. Ελπίζω ότι θα τον δούμε στο πρόσωπο του Φαρίντ», εξήγησε ο Άταμαν κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Παρίσι. Ο Αμερικανός ψηλός τον δικαίωσε στα πρώτα δύο ματς που αγωνίστηκε στη EuroLeague, μετρώντας πέντε πτήσεις, 25 ώρες στο αεροπλάνο και 51 λεπτά στο παρκέ μέσα στο αδιανόητο εξαήμερό του στον Παναθηναϊκό AKTOR!

