Αυτό θα είναι το πιο αντιεμπορικό ματς από τα 104 παιχνίδια του Μουντιάλ

Το φετινό Μουντιάλ έχει κάποιους φανατικούς υπερασπιστές και ακόμα περισσότερους επικριτές. Έχει πάντως και τις πρώτες συγκινήσεις και τους πρώτους ήρωες. Τα ζητήματα πάνω στα οποία χτίζονται οι διαφωνίες, τουλάχιστον στην Ευρώπη, βασίζονται στις ώρες (από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 9 το πρωί) και δευτερευόντως στον αριθμό των ομάδων (οι πιο πολλές στην ιστορία της διοργάνωσης).

Από την άλλη, είναι γνωστό ότι οι πραγματικοί φαν του ποδοσφαίρου σε κάθε Μουντιάλ φροντίζουν να αδειάσουν το πρόγραμμά τους και να βλέπουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Όχι μόνο όταν παίζουν τα φαβορί αλλά ακόμα και παιχνίδια τύπου Κατάρ - Ελβετία.

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Η νέα συνθήκη του φετινού Μουντιάλ

Η αύξηση των ομάδων δημιουργεί περισσότερα τέτοιου τύπου ζευγάρια. Στην αντίπερα όχθη, βέβαια, υπάρχει το σημαντικότατο εμπόδιο της ώρας, καθώς πολλά από αυτά τα ματς για να τα δεις θα χρειαστεί να ξενυχτήσεις μίας και η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 3 ή τις 4 το πρωί (πάντα σε ώρα Ελλάδας).

Χαζεύοντας πάντως το πρόγραμμα του Μουντιάλ μπορείς να βρεις αρκετά ενδιαφέροντα τέτοιου τύπου ζευγάρια. Ομάδες δηλαδή που παίζουν η μία απέναντι στην άλλη χωρίς να υπάρχουν στο γήπεδο τα πανάκριβα συμβόλαια και οι μεγάλοι σταρ. Χωρίς να έχουν όμως ούτε και το ενδιαφέρον που έχει το να δεις το παιχνίδι του Κουρασάο.

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Σε κάθε περίπτωση, πήραμε τρία κριτήρια (α ώρα Ελλάδος, β) εμπορική αξία ποδοσφαρικών brands, γ) ενδιαφέρον ευρύτερο ως προς τον δήμοσιο λόγο). Με βάση αυτά έχουμε νικητή ως προς το ποια είναι το λιγότερο εμπορικό παιχνίδι του φετινού Μουντιάλ.

Το πιο αντιεμπορικό ματς του Μουντιάλ

Για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων, η εθνική ομάδα της Κολομβίας, που έχει φυσικά παίκτες και παράδοση στο Μουντιάλ, θα αντιμετωπίσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ουζμπεκιστάν, που δεν είναι αυτό που θα έλεγε κανείς ποδοσφαιρομάνα.

Ομολογουμένως, η ομάδα του Ουζμπεκιστάν είναι μία από τις λιγότερο εμπορικές της διοργάνωσεις (το Κουρασάο και η Αϊτή, ακόμα και το Πράσινο Ακρωτήριο, έχουν το ενδιαφέρον του απόλυτου αουτσάιντερ).

Φυσικά υπάρχει και ακόμα πιο ακραίο ζευγάρι, την τρίτη αγωνιστική των ομίλων, όταν το Ουζμπεκιστάν θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τη διαφορά όμως εδώ την κάνει η ώρα.

Το ματς Κονγκό-Ουζμπεκιστάν είναι στις 2:30 το πρωί, ώρα δύσκολη αλλά παλέψιμη. Αντίστοιχα το ματς του Ουζμπεκιστάν με την Κολομβία είναι προγραμματισμένο για τις 5 το ξημέρωμα μία ώρα που είναι πολύ αργά αν είναι σερί από το βράδυ και πολύ νωρίς αν είσαι από αυτούς που τους αρέσει να ξεκινάνε πολύ νωρίς τη μέρα τους.