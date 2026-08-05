Μενού

Αυτός είναι ο Ατζούν: Ο άνθρωπος πίσω από τη μεταγραφή-ρεκόρ του Τζολάκη

Ατζούν, από τα προσωπικά χτυπήματα και τα άδεια ταμεία, στην κορυφή των media και το μεγάλο ποδοσφαιρικό όραμα της Χαλ.

Reader symbol
Newsroom
atzoyn-ilitzali
Ατζούν Ιλιτζαλί | NDP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

«Έστειλα το αεροπλάνο μου για τον Τζολάκη. Θέλουμε να τον φέρουμε στην Κωνσταντινούπολη απόψε». Με αυτή τη φράση, ο Ατζούν Ιλιτζαλί επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί: γρήγορα, αποφασιστικά και μακριά από τα συνηθισμένα.

Ο ιδιοκτήτης της Χαλ δεν αντιμετωπίζει τις μεγάλες κινήσεις μόνο ως οικονομικές αποφάσεις, αλλά ως ιστορίες που πρέπει να δημιουργούν ενθουσιασμό γύρω από έναν σύλλογο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ