Αυτός είναι ο Ατζούν: Ο άνθρωπος πίσω από τη μεταγραφή-ρεκόρ του Τζολάκη

«Έστειλα το αεροπλάνο μου για τον Τζολάκη. Θέλουμε να τον φέρουμε στην Κωνσταντινούπολη απόψε». Με αυτή τη φράση, ο Ατζούν Ιλιτζαλί επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί: γρήγορα, αποφασιστικά και μακριά από τα συνηθισμένα.

Ο ιδιοκτήτης της Χαλ δεν αντιμετωπίζει τις μεγάλες κινήσεις μόνο ως οικονομικές αποφάσεις, αλλά ως ιστορίες που πρέπει να δημιουργούν ενθουσιασμό γύρω από έναν σύλλογο.

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