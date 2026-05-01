Βαλαντσιούνας: Αυτή είναι η πρόταση της Ζάλγκιρις

Η Ζάλγκιρις έχει εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον της για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, θέλοντας να επαναπατρίσει τον 33χρονο σέντερ, ο οποίος αποχώρησε το 2012 από τη Ρίτας Βίλνιους και στη συνέχεια κατάφερε να εδραιωθεί στο ΝΒΑ, παίζοντας διαδοχικά σε Ράπτορς, Γκρίζλις, Πέλικανς, Γουίζαρντς, Κινγκς και Νάγκετς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr