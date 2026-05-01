H ηθοποιός Κατερίνα Παπουτσάκη, μίλησε για το «πόσο λαμπερός» είναι τελικά ο καλλιτεχνικός κόσμος και τι συνθήκες επικρατούν στον χώρο της υποκριτικής.

«Οι ηθοποιοί δεν είμαστε σταρ, ντίβες! Ξέρεις πόσο ξύλο τρώμε; Συγγνώμη, έχεις καταλάβει τι κάνουν οι ηθοποιοί στην Ελλάδα;», είπε η Κατερίνα Παπουτσάκη φιλιξενούμενη στην εκπομπή του ANT1 «Το Πρωινό», μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα.

Και συνέχισε, περιγράφoντας την καθημερινότητα ενός ηθοποιού στη χώρα μας. «Ξεκινούν το πρωί τη μέρα τους να πάνε σε ένα μέρος που στην καλύτερη περίπτωση είναι ένα πάρα πολύ βρώμικο και κρύο μέρος και κάνουν εκεί δέκα ώρες γύρισμα. Ξύλο, η μία σκηνή πίσω από την άλλη.

Πρέπει να κάνεις τον ωραίο, να πας να βάλεις τα ρούχα του ωραίου και να πας σε μια εκπομπή. Ταυτόχρονα, να παίξεις στο θέατρο που τις συνθήκες στο θέατρο τις γνωρίζεις πάνω κάτω. Πες μου λίγο, πού είναι η γκλαμουριά σε όλο αυτό;».