Βαλαντσιούνας για το μέλλον του: «Νιώθω άνετα στο Ντένβερ, αν δεν είμαι χαρούμενος δεν θα μείνω εδώ»

Το όνομα του Λιθουανού σέντερ Γιόνας Βαλαντσιούνας «έπαιξε» αρκετά το φετινό καλοκαίρι, μετά τη φημολογία για μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, με τον ίδιο να μιλάει για το μέλλον του, είτε στο NBA, είτε στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Λιθουανός σέντερ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στο NBA όπου θα αγωνίζεται στους Ντένβερ Νάγκετς. Ο ίδιος, μιλώντας στη media day της ομάδας, ανέφερε ότι όλα όσα έγιναν ανήκουν στο παρελθόν ενώ ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που δεν νιώθει ότι περνάει ωραία, θα αποχωρήσει.

«Ένα πράγμα που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι είμαι εδώ και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι μεγάλη ευκαιρία να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο. Έχω πολλή δουλειά να κάνω. Εδώ νιώθω άνετα και είμαι χαρούμενος. Αν δεν είμαι χαρούμενος, δεν θα είμαι εδώ. Πρέπει να τα αφήσουμε όλα πίσω μας γιατί είναι ιστορία πια, τώρα έχουμε το μέλλον μπροστά μας. Όλοι έχουμε μία δουλειά να κάνουμε για να γίνει το μέλλον μας ακόμα πιο λαμπρό».