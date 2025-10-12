«Βάλε δυο πόντους ακόμα να πιάσω το στοίχημα»: Η απάντηση του Μπανκέρο των Μάτζικ τον άφησε άναυδο

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο που απεικονίζει τον άσο των Ορλάντο Μάτζικ Πάολο Μπανκέρο να την λέει σε ένα φίλαθλο που καθόταν στα court seats του γηπέδου.

Ο λόγος; Σίγουρα δεν θα τον περίμενε κανείς.

Ο φίλαθλος ζήτησε από τον άσο των Μάτζικ να βάλει ακόμα δύο πόντους για να πιάσει το στοίχημα, με τον Μπανκέρο να έχει την πιο υγιή αντίδραση που θα μπορούσε.

Όλα αυτά ενώ το ματς παιζόταν…

«Ποντάρεις σε αγώνα της preseason; Είσαι εθισμένος φίλε» είπε αφήνοντας άναυδο τον φίλαθλο που μάλλον συνειδητοποίησε ότι είχε δίκιο.

👀 Paolo Banchero'dan bir seyirciye:



"Hazırlık maçına bahis mi aldın? Sen bağımlı olmuşsun dostum!"pic.twitter.com/PRxO7NjoC0 — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) October 12, 2025

Ο πρώτος σκόρερ των Μάτζικ την περσινή σεζόν με 25.9 πόντους, είχε ήδη σκοράρει 13 πόντους στη νίκη των Μάτζικ με 128-98.

Αν έβαλε ακόμα καλάθι; Nope!

