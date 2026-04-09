Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84: Ήττα για τους πράσινους, οριστικά εκτός τετράδας

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αποχαιρετήσει την Ισπανία με 2/2 νίκες και μετά την επιβλητική εμφάνιση στη Βαρκελώνη «παραδόθηκε» άνευ όρων στη Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 102-84 από τις «νυχτερίδες», για την 37η αγωνιστική της Euroleague και πλέον με ρεκόρ 21-16... αποβιβάστηκαν από την εξάδα!

Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την τρίτη σερί νίκη τους και με ρεκόρ 24-13 μπορούν να κάνουν ακόμα όνειρα πρωτιάς!