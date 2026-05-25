Μενεγάκη: Το μήνυμα στον Δέλλα για τον χαμό της Μαστροκώστα - «Πίστευα πως θα τα καταφέρει»

Ο πρόωρος θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 25/5 σκόρπισε θλίψη στον κόσμο της showbiz. Η πρώην γυμνάστρια αν και είχε εδώ και χρόνια απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας με τον χαρακτήρα της, τη στάση της και τη μαχητικότητά της είχε καταφέρει να έχει την εκτίμηση του χώρου όπως μαρτυρούν τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στα social media.

Συγκλονισμένη από τον πρόωρο θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα και η Ελένη Μενεγάκη/taxonomy/term/244 η οποία έσπευσε να συλλυπηθεί τον Τραϊανό Δέλλα μη μπορώντας ακόμα να πιστέψει την απώλεια της συζύγου του. «Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…», ανέφερε στο μηνυμά της.

Το μήνυμα της Μενεγάκη στον Δέλλα για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.



Συγκλονίζει ο Τραϊανός Δέλλας στο «αντίο» του στη Γωγώ Μαστροκώστα

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, είπε το δικό του αντίο στη γυναίκα της ζωής του με λόγια γεμάτα αγάπη, ευγνωμοσύνη αλλά και ανείπωτο πόνο για την απώλεια.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσέχεις, Άγγελέ μου, από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας!

Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου, αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι, αγάπη μου! Καλό ταξίδι, Άγγελέ μου! Πετά ψηλά», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραϊανός Δέλλας, συνοδεύοντάς τη από ένα βίντεο με φωτογραφίες της Γωγώς Μαστροκώστα, αλλά και μία κοινή τους φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους.