Κόλαφος από Τζίμα: «Όποια πέτρα και αν σηκώσεις στην Κρήτη βρίσκεις... ΟΠΕΚΕΠΕ - Μετά φταίει η Κοβέσι!»

Τη δράση της οργάνωσης που ζημίωσε το δημόσιο με πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με «όχημα» τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε στο κεντρικό δελτίο του MEGA η Ράνια Τζίμα.
Η άνκοργούμαν του σταθμού έκανε το αιχμηρό της σχόλιο αναφέροντας πως: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις στην Κρήτη, από κάτω βρίσκεις ΟΠΕΚΕΠΕ! Και για πόσα χρόνια!».
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες της Κρήτης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Έλαβαν πάνω από 3 εκατ.
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λέγοντας πως: «μετά μας φταίει η Κοβέσι!».
